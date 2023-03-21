اعتقال 142 شخصا في احتجاجات باريس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت نحو 142 شخصا في العاصمة باريس خلال الليل في احتجاجات اندلعت عقب تمرير الحكومة الفرنسية قانون إصلاح نظام التقاعد. وأعلنت محطة «بي. إف. إم. تي في» الإخبارية الفرنسية، نقلا عن مصادر الشرطة إصابة 11 ضابط شرطة. وأكدت التقارير أن مظاهرات اندلعت أيضا في مدن أخرى، منها سانت إتيان وستراسبورج وأميان وكاين وتولوز. ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اجتماع مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وزعماء الجماعات السياسية المختلفة، في مسعى لمعالجة تداعيات التطورات السياسية التي حدثت أمس.

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