10 ملايين باكستاني يشربون مياها ملوثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمياه «إن أكثر من 10 ملايين شخص، بمن فيهم أطفال، يعيشون في المناطق المتضررة من الفيضانات ليس لديهم خيار سوى شرب المياه الملوثة». وأكد ممثل اليونيسف في باكستان عبدالله فاضل «المياه الصالحة للشرب ليست امتيازا، إنها حق أساسي من حقوق الإنسان».

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