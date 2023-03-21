اتفاقات مشتركة بين الرئيسين الصيني والروسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج محادثاتهما في موسكو، مع احتلال التعاون الاقتصادي مركز الصدارة في اليوم الثاني من الزيارة التي تستمر 3 أيام. وبعد أن عقد بوتين وشي اجتماعا ثنائيا أمس، لمناقشة الحرب في أوكرانيا، ستجمع محادثات اليوم وفودا حكومية، ويتوقع أن يوقع الجانبان اتفاقيتين رئيسيتين لتوسيع «شراكة شاملة» و»تعاون استراتيجي»، وفقا للكرملين. وسيحضر الاجتماع أيضا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو. وستكون قضايا التعاون العسكري التقني أيضا على جدول الأعمال، وفقا لموسكو.

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