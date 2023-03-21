شكرا لقرائتكم خبر القبض على رئيس الوقف السني في العراق بتهم فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة ديالى أمس باعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من قبل قوة خاصة.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» الإخبارية عن المصدر قوله «إن قوة من رئاسة مجلس الوزراء اعتقلت رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من منزله في بعقوبة واقتادته إلى جهة مجهولة». وقرر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في الثالث من مارس 2022 إنهاء تكليف سعد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني. وكان رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي كلف كمبش بتسيير شؤون الوقف السني في فبراير 2020، إثر إقالة رئيس الديوان السابق عبداللطيف الهميم على خلفية شبهات بتورطه بملفات فساد.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة أن محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، والمدير العام السابق للدائرة الهندسية في الديوان؛ على خلفية المغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرة لها، فضلا عن أن التنفيذ كان مخالفا للمواصفات المنصوص عليها في العقد.

وأضافت الدائرة «إن محكمة تحقيق صلاح الدين أصدرت أمر القبض بحق المتهمين بناء على تحقيقات الهيئة التي كشفت عن إهدار مبلغ مليار و571 مليونا و800 ألف دينار من المال العام.