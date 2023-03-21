شكرا لقرائتكم خبر دول الخليج تدعو لإدانة خطابات الكراهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي أن دول مجلس التعاون تصون حقوق الإنسان وتكفل جميع حقوقه الأساسية، بما فيها المساواة وعدم التمييز.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري «إن دول مجلس التعاون ملتزمة بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وتجريم أفعاله وفق التشريعات والقوانين والإجراءات والتدابير التي تنتهجها دول المجلس».

وأشار إلى أن العالم اليوم ما زال يعاني من وجود حملات العنصرية والتمييز والكراهية، وما يتصل بذلك من تعصب أولد تحديات أمام المجتمع الدولي من حكومات ومؤسسات وجماعات وأفراد، لإيجاد الحلول لمكافحة العنصرية بكل أشكالها ومواطنها.