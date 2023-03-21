دول الخليج تدعو لإدانة خطابات الكراهية

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وقال بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري «إن دول مجلس التعاون ملتزمة بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وتجريم أفعاله وفق التشريعات والقوانين والإجراءات والتدابير التي تنتهجها دول المجلس».
وأشار إلى أن العالم اليوم ما زال يعاني من وجود حملات العنصرية والتمييز والكراهية، وما يتصل بذلك من تعصب أولد تحديات أمام المجتمع الدولي من حكومات ومؤسسات وجماعات وأفراد، لإيجاد الحلول لمكافحة العنصرية بكل أشكالها ومواطنها.
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