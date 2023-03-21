7 مليارات يورو من المانحين لتخفيف آلام تركيا وسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن المؤتمر الدولي للمانحين جمع 7 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار) في صورة منح وقروض لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «إن المبالغ التي تم جمعها فاقت التوقعات، واصفة النتيجة بأنها رائعة»، وأضافت «أنا سعيدة للغاية لأنني أرى اليوم أن المجتمع الدولي يدعم بشدة جهود إعادة البناء في تركيا وسوريا».

وكانت فون دير لاين قد أعلنت في وقت سابق أن المفوضية بمفردها تعتزم منح تركيا مليار يورو (1.1 مليار دولار).

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك «إن ألمانيا تعتزم مضاعفة مساعداتها لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى ما مجموعه 240 مليون يورو».

واستضافت فون دير لاين وكريسترسون، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، المؤتمر بشكل مشترك في بروكسل.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزالان كبيران منطقة الحدود التركية السورية مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين.