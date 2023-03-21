شكرا لقرائتكم خبر 21 حزبا ليبيا تناقش مبادرة الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما التقت وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف التي تزور ليبيا حاليا، عقد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اجتماعا مع ممثلين عن 21 حزبا سياسيا في العاصمة طرابلس من مختلف الأطياف لمناقشة مبادرته لإجراء الانتخابات في 2023م ودورهم المحتمل بها. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن باتيلي أكد خلال اللقاء على أن «الانتخابات لا تعني فقط إنجاز قوانين انتخابية بل تشمل رؤية المجتمع للمستقبل وما يتوقعه المواطنون من قيادتهم، مشددا على ضرورة إشراك قادة البلاد على جميع المستويات».

كانت هذه تفاصيل خبر 21 حزبا ليبيا تناقش مبادرة الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.