الجيش الصومالي يقتل 30 إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الجيش الصومالي قضاءه على 30 من قيادات وميليشيات الشباب الإرهابية خلال عملية عسكرية بمحافظة شبيلي الوسطى. وأوضح قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل بيحي أن الجيش الصومالي تصدى أمس لهجوم إرهابي فاشل شنته ميليشيات الخوارج على منطقة دار نعمة بمحافظة شبيلي الوسطى. وأشار إلى أنه تم حجز معدات عسكرية كانت بحوزة الإرهابيين الذين فروا من المنطقة.

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