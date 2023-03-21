عودة 153 سودانيا من النيجر بتمويل أوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم 153 سودانيا، بينهم أسر وعوائل من الذين تقطعت بهم السبل، من دولة النيجر. وتأتي هذه العودة في إطار مشروع حماية المهاجرين وإعادة إدماجهم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون والتنسيق مع جهاز المغتربين السودانيين، ووزارتي الخارجية والداخلية وسلطات مطار الخرطوم. وتم إجراء الدراسات اللازمة لهم من حصر وتسجيل ورعاية طبية أولية وتتواصل إكمال إجراءات التقييم الصحي للعائدين بمباني الجهاز.

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