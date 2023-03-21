حكم حوثي جائر بحق مشاهير التواصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت ميليشيات الحوثي حكما بالسجن ثلاث سنوات لليوتيوبر أحمد علاو، وسنة ونصف السنة لمصطفى المومري، وسنة لأحمد حجر، وستة أشهر لحمود المصباحي، كما تضمن الحكم الحوثي حذف قنواتهم على اليوتيوب، وغرامة عشرة ملايين ولا يحق لهم القدم بأي استئناف.

في غضون ذلك استأنف محامي مصطفى المومري ورفاقه، الحكم الصادر بحقهم، من المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الميليشيات. وقال المحامي وضاح قطيش «إن الحكم الصادر بحق مصطفى المومري وأحمد حجر وأحمد علاو، هو حكم جائر وغير قانوني ومحاولة لتكميم الأصوات المعارضة والمنتقدة».

على صعيد آخر، دعا الاتحاد الأوروبي للإفراج عن جميع السجناء في اليمن، والبناء على خطوة تبادل الأسرى التي شهدها اجتماع الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

ورحبت الحكومة بنتائج الاتفاق بين الوفد الحكومي والحوثيين والذي أسفر عن إطلاق سراح 887 أسيرا ومختطفا من الطرفين منهم 181 لصالح الحكومة والتحالف بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، ومحمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق صالح والصحفيين الأربعة، و19 من التحالف.

وثمنت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، نتائج اجتماع اللجنة الإشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا، والمخفيين قسريا، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل.

وأكد البيان أن فريق اللجنة الإشرافية وبموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم.

ودعت الحكومة، إلى استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملا بمبدأ الكل مقابل الكل.. مشددة على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء، وضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسريا.

وكشفت منظمة ميون عن موعد الجولة الثانية من مفاوضات ملف المعتقلين والأسرى، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي وبحسب منظمة ميون لحقوق الإنسان فإن الأطراف ستعقد اجتماعات مماثلة في مايو المقبل لإطلاق سراح عدد آخر من الأسرى.. معربة عن ترحيبها بالخطوة المرتقبة.

إلى ذلك دعت أسرة السياسي المخفي قسريا محمد قحطان، جماعة الحوثيين بالدرجة الأولى للإفراج عنه، دون قيد أو شرط وخارج أي عملية تفاوضية مع أي طرف.. وقالت في بيان صحفي، يعلم الجميع أن والدنا مخفي قسرا منذ شهر أبريل من العام 2015، ومنذ ذلك الحين لم يسمح لنا بالاتصال به بشكل رسمي.

وأشارت «نشعر بالأسى لاستمرار إصرار جماعة الحوثي بإخفاء والدنا بالرغم من صفته المدنية، وظروف احتجازه من منزله بينما كان يمثل تيارا سياسيا في عملية تفاوضية لإيجاد حلول سياسية أصر على سلميتها في مواجهة تيار الحرب من مختلف الأطراف».

مشاهدات يمنية:

