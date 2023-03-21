شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توافق على تعديل بروتوكول "مونتريال" بشأن المواد المهددة للأوزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 ، بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وقال حسام عوض الله رئيس اللجنة، إن مصر من أوائل الدول الداعمة للحفاظ على البيئة، والداعمة للاتفاقيات الدولية التي تقلل الانبعاثات الكربونية ومنع المواد الضارة بالبيئة.

وأضاف عوض الله، أن مصر كانت رئيس كوب 27 ، الذى أصدر توصيات بمنع المواد المؤثرة على الأوزون والمسلية للانبعاثات، وهو ما يستوجب تعاون عالمي، مشددًا على أن مصر تلعب دورا كبيرا بالحفاظ على البيئة عالميا ومحليا وهو ما شهد به العالم، لافتا إلي أن التعديل على الاتفاق بهدف مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وينص التعديل على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونية \" HFC’s\" ذات الاستخدام في بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والخفض التدريجي لإستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لاسيما وأن لها العديد من البدائل الصديقة للمناخ والتي تحقيق الكفاءة والخفض في استهلاك الطاقة.