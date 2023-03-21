نواب يطالبون بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه والرقابة على الجامعات الخاصة

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القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بخطة واضحة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، والاستفادة من البحث العلمي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، وتعديل مسمي الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره.

وانتقد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، وضع معامل الكليات في الجامعة المختلفة، مشيرا إلى أنها متهالكة ولا ترتقى لخدمة الطلاب فى البحث العلمى.

وطالب النائب بضرورة تطوير المعامل في الكليات المختلفة لصالح البحث العلمي، مشددا على ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، قائلا: هو موضوع في منتهى الأهمية.

وأشار إلى أن هناك مشكلة أن مشروعات التخرج، خصوصا التي لا يوجد لها دراسة جدوى، لاسيما بالنسبة للكليات العملية، لافتا إلى أنه تلقى عددا من الشكاوى من طلاب كلية التجارة بخصوص مدرجاتها غير المؤهلة للدراسة، مطالبا بضرورة التحرك حرصا على سلامة وأمن الطلاب.

وأشار محمود عصام، إلى شكاوى أسر الطلاب المصريين بالخارج في التعليم الجامعى بسبب عدم مقدرتهم على توفير الموارد المالية المطلوبة بالعملة الصعبة لسداد مصروفات الدراسة وتحمل تكلفة المعيشة في ظل انخفاض قيمة الجنيه ووجود قيود على التحويلات بالعملة الصعبة مما يتعذر معه قدرتهم على الاستمرار في التعليم بجامعاتهم في الخارج.

وطالب بضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والهجرة لحل هذه المشكلة حرصا على مصالح أبنائنا في الخارج.

وطالبت النائبة سناء السعيد، بالاهتمام بالخدمات الصحية فى الصعيد، ودعم وتطوير المستشفيات الجامعية، مشيرة إلى معاناة المرضى لإيجاد سرير رعاية مركزة وغيرهاـ بينما طالبت النائبة نسرين صلاح عمر بتعديل مسمي الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية.

وقال النائب فتحى قنديل: "نحتاج نظرة لمستشفى الجامعة فى قنا، وتعيين أوائل الخريجين حملة الماجستير والدكتوراة"، بينما طالب النائب هشام الجاهل، بدراسة تحويل أبنائنا الموجودين فى روسيا.

وطالب النائب علاء قريطم، بنظرة واهتمام بأوائل الخريجين والاستفادة منهم، والاهتمام بالبحث العلمي والكليات التكنولوجية.

وأكد النائب محمد طلبة، على ضرورة الاهتمام بمستشفى الجامعة فى الإسماعيلية وحل مشكلة تكليفات الأطباء والتمريض، والرقابة على الجامعات الخاصة، قائلا: "كنواب مش عارفين نتعامل مع الجامعات الخاصة".

وقال النائب على بدر: "يجب الاهتمام بالمستشفيات الجامعية، عندنا المستشفى الجامعى فى قسم القلب وصلت نسبة الوفيات 100%، يجب تخفيف معاناة المرضى"، وطالب بالاهتمام بدعم البحث العلمي.

عادل عامر: "يجب الاستعانة بأبنائنا المميزين علميا، ووضع خطة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة ويتم تعيينهم سواء فى الجامعات أو المراكز البحثية".

وقالت النائبة منى عمر: "يعد التعليم الفنى أحد الأدوات الرئيسية للتنمية الشاملة، ونحن بحاجة إلى إعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط وبرامج الحماية الاجتماعية، وتخريج كوادر فنية على أعلى مستوى لدعم جهود الدولة".

وأكدت النائبة فايزة صالح، على ضرورة تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والاستفادة من المميزين منهم، لافتة إلى أن هناك قرار لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية بخصوص هذا الموضوع.

وتحدث النائب أحمد الألفي، عن مشكلة ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية، قائلا: "الجامعات الخاصة أصبحت الكابوس لكل المواطنين".

وتحدث النائب عبد الفتاح الشحات، قائلا: "مستشفى قنا تعوض غياب مستشفى الجامعة، ويجب الاهتمام بها، كما أن جنوب الصعيد محروم من الجامعات الأهلية ويجب التيسير على الطلبة والطلاب المتفوقين".

وطالب النائب عصام العمدة، بالاهتمام بالبحث العلمي، قائلا: "نعانى فى البنجر ونستورده وإنتاج السكر رئيسي عندنا ونستورد البذور من الخارج وحتى الآن لا يوجد أحد يصنع البذور فى الداخل".

وقال النائب أحمد بلال البرلسى: "لم أكن أتمنى أن أسمع الرد الذى قيل عن حملة الماجستير والدكتوراة، ليس على مستوى المناقشات والطلبات التى قدمت، وهناك قرارين وزاريين، حكومة ممتنعة عن التنفيذ، كفاية تصدير أزمات، تتشكل اللجان ومبتعملش حاجة، عملتوا إيه فى تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه".