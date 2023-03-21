شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يطالب بسرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى بنها الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة الانتهاء من مستشفى بنها الجامعي الجديد وتطوير المستشفى القديم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات، وذلك بحضور الوزير.

واستعرض "درويش"، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تردي البنية التحتية لمستشفى بنها الجامعي، وتأخر أعمال إنشاء المستشفى الجديد، وقال إن مستشفى بنها الجامعي تعتبر من أهم مستشفيات محافظة القليوبية، حيث تقوم بتقديم الخدمات الطبية ليس لأبناء محافظة القليوبية وفقط بل تمتد للمحافظات المجاورة.

وتابع: "ورغم أعمال الصيانة المستمرة والتي تشهدها المستشفى إلا أنها تظل عماير كافية وتعرض المرضي والمترددين على المستشفى للعديد من المخاطر، بالإضافة لبطء أعمال إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، والذي تشهد فيه حركة البناء ببطء شديدا ينذر بتأخر مشروع هام ينتظره الجميع".

واستطرد نائب التنسيقية: "إننا وارثين تركة ثقيلة جدا فى المستشفيات الجامعية، فمستشفى بنها الجامعي القديم متهالكة وحجم التحديات فيها كثيرة، ويتم إنشاء مستشفى جامعى جديد وهناك تأخر فى التنفيذ، ونعلم أن توفر الاعتمادات المالية أمر صعب، ولكن هناك حاجة ضرورية للمستشفى لخدمة المرضى، والأمر يتطلب تحرك سريع فى توفير الاعتمادات المالية".