شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحل مشكلات المستشفيات الجامعية وتطوير آليات العمل بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد العرجاوى عضو مجلس النواب، أنه رغم أهمية العلم إلا أننا نعانى أشد المعاناة من المستشفيات الجامعية لافتا إلى أن المستشفى الجامعى فى محافظة الإسكندرية من أعظم المستشفيات لكن نطلب إعادة النظر فى الإدارة التى تقوم على العمل فى هذه المستشفى لافتا إلى أنه ليس شرطا أن يكون مدير المستشفى من الأطباء .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزير التعليم العالى.

وقال العرجاوى، أن الإدارة فى المستشفى الجامعى فى الاسكندرية "ميتة" ولا حياة لمن ينادى ، فيما يتعلق بمستشفى الأسنان فالتأمين الصحى لا يغطى نفقات الأسنان ، كما أشار إلى أن خدمة لامريض أمر هام .

ولفت إلى أن هناك مافيا تدير المستشفى الجامعى والمستشفى التعليمى وطب الأسنان وهل يعقل أن التنسيق للطوارىء بهذه الكيفية.

بدورها قالت سميرة الجزار عضو مجس النواب، أنه تم تأجيل الامتحانات العملى لكلية الترية الرياضية بجامعة حلوان وذلك لسوء حالة الملاعب كذلك الخوف من إصابة الطلاب بالأمراض الجلدية بسبب عدم تعقيم حمام السباحة بالكلية مطالبة بضرورة فتح تحقيق فى هذا الأمر.

وقالت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من وجود صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلا ان دور الصندوق محدود جدا كما لفتت إلى أن التطور الذى يحدث فى العالم يحتم علينا ان يكون لدينا وجود لكليات تواكب التطور مثلا كلية الذكاء الاصطناعى .

كما شددت على ضرورة التعامل مع الرقمنة بشكل أفضل كما اقترحت تدريب الطلاب على هذا الامر منذ وجودهم فى الجامعة.

وأكد مصطفى بدران أن هناك تدنى لأجور العمالة اليومية بالجامعات كما لفت إلى وجود نقص كبر فى الأسرة وخاصة أسرة العنية المركزة فى المستشفيات الجامعية مطالبا بضرورة العمل على حل المشكلة.

بدورها قالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب ، أن حاصل الدبلومة الكندية يستطيع أن يدخل كلية طب مباشرة ولكن يأتى الموظف ليقول له ليس عندى ما يعادلها فى مصر وخاطبت وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى وشكلنا لجنة انبثقت منها لجنة رغم أن هذه الدبلومة أعلى من الدبلومة الأمريكية.

وأضافت أبو شقة أنه يجب ان يتم وضع حل جذرى لهذه المشكلات.

من جانبها طالبت هند حازم عضو مجلس النواب بضرورة إضافة مادة الرياضيات التى يمارسها الاشخاص ذوى الاعاقة فى جميع الكليات.

بدورها قالت مرفت إلكسان أن تكلفة محاربة الإرهاب فى سيناء تكلفت مليار جنيه كل شهر بما يعادل 90 مليار جنيه فى 90 شهر ومن ثم يجب أن نعلم خطة الوزارة لنشر الوعى لمحاربة الفكر المتطرف كما أن تطوير الفكر يمثل منظومة تجمع كل الوزارات والجهات المعنية حتى نستطيع الوعى للشباب الذين هم قادة المستقبل.