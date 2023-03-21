شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى للنواب: محو أمية 763 ألف مواطن فى 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عاشور وزير التعليم العالى أن الوزارة لديها خطة لتوعية الطلاب ومواجهة الفكر المتطرف والعمل على نشر الفكر المعتدل كما تم تنظيم عدد من المسابقات منها مسابقة معا والتى شارك فيها عدد كبير من الشباب وكنا حريصين ان يشارك الشباب من خلال المسابقات ولقاء زملائهم بالجامعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

أضاف أن جامعة الجلالة استضافت أكثر من 600 طالب ومنحهم دورة تدريبية للتوعية ومواجهة الفكر المتطرف كما حصل تعاون كبير بين الوزارة وعدد من أعضاء مجلس النواب ندوات وصالونات ثقافية لرفع الوعى لدى الشباب آخرها كانت جامعة القاهرة وكان المحاضر سمير فرج وكان مثال من الأمثلة لرفع الوعى.

وأعلن وزير التعليم العالى أنه فيما يتعلق بجهود محو الأمية فقد نجحت الوزارة فى محو أمية 763 ألف فى الأعوام الأربعة الأخيرة.

وأضاف أنه يتم دعم صندوق العاملين وكل العاملين بالجامعات المصرية يحصلون على دعم الآن كما أن هناك خطة كاملة فيما يتعلق بالبعثات التى يخرج فيها الباحث وعضو هيئة التدريس حتى يستطيع التعامل مع البرامج العلمية.

كما أشار وزير التعليم العالى إلى أنه سيتم إضافة مادة الرياضيات التى يمارسها الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع الكليات وجارى العمل على ذلك.

وأوضح أن هناك مشاركة كبيرة للجامعات فى خدمة المجتمع من أول القوافل الطبية وحياة كريمة وغيرها كما أن هناك جهد كبير تقوم به الجامعات فى محو الأمية حيث يعتبر محو الأمية بعض السكان بالكليات النظرية يعتبر من متطلبات التخرج مثل مشروع التخرج.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بتأجيل الامتحانات بسبب حمام السباحة فى كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان فالامتحانات لم يتم تاجيلها بسبب عدم جاهزية حمام السباحة بل إن حمام السباحة آمن تماما.

وفيما يتعلق بالدبلومات الكندية قال الوزير أنه سيتم دراسة الموضوع والرد عليه.