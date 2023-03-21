شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: ضوابط حاكمة لدخول ممارسي المهنة غير الأعضاء لمبنى النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين ما نشر من تصريحات على لسانه حول قرار دخول ممارسي المهنة من غير الأعضاء لمبنى النقابة.

وأكد أن القرار ينص على وضع ضوابط حاكمة لدخول الزملاء ممارسي المهنة من غير أعضاء النقابة بناء على قواعد ومعايير واضحة يضعها مجلس النقابة، وبالتنسيق مع إدارات الصحف بحيث تحفظ كرامة الزملاء ممارسي المهنة، وتمنع دخول منتحلي الصفة.

كما يشمل القرار ضرورة التعامل اللائق مع الزملاء أعضاء النقابة أثناء استقبالهم لضيوفهم داخل مبنى النقابة بشرط تواجد العضو أثناء استقباله لضيوفه.

كما تضمنت القرارات إعادة وضع الأثاث في المبنى لتوفير الراحة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية خلال تواجدهم في نقابتهم، بالإضافة لتخصيص موظف وعامل بالطابق الأرضي لإنجاز طلبات الزملاء والأساتذة كبار السن.