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بارزاني يصدر بيانا بشأن الهجوم على المحتفلين بأعياد نوروز

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أقدمت مجموعة من الأشخاص على مهاجمة المحتفلين بينما كانوا يوقدون شعلة نوروز في خضم الاحتفالات بهذه المناسبة في ناحية جندريس التابعة لمدينة عفرين، مما أسفر عن مقتل أربعة مواطنين كورد وإصابة عدد آخر بجروح".

واضاف: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عوائل الضحايا ونتضامن معهم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".

واوضح بارزاني: "إذ ندينُ هذه الجريمة بأشدّ العبارات، فإننا ندعو المسؤولين في المنطقة إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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