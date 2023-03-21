الارشيف / اخبار العالم

أردوغان يستقبل السوداني.. جلسة مباحثات ثنائية (صور)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أردوغان يستقبل السوداني.. جلسة مباحثات ثنائية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن "مراسم الاستقبال شهدت عزف النشيدين الوطنيين العراقي والتركي في القصر الرئاسي، واستعراض السوداني وأردوغان حرس الشرف، وتحيّة علمي الدولتين وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين إطلاقةً، تحية للوفد الزائر".

بعد ذلك، "أجرى السوداني واردوغان، بحسب البيان، "جلسة مباحثات ثنائية، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمّ الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا