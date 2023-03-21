انت الان تتابع خبر أردوغان يستقبل السوداني.. جلسة مباحثات ثنائية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن "مراسم الاستقبال شهدت عزف النشيدين الوطنيين العراقي والتركي في القصر الرئاسي، واستعراض السوداني وأردوغان حرس الشرف، وتحيّة علمي الدولتين وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين إطلاقةً، تحية للوفد الزائر".بعد ذلك، "أجرى السوداني واردوغان، بحسب البيان، "جلسة مباحثات ثنائية، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمّ الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".