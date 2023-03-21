انت الان تتابع خبر خلافات الكلاسيكو تصل الى المنتخب الاسباني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك الناديان في كلاسيكو ناري يوم الأحد الماضي، حيث سجل البديل فرانك كيسيه هدفًا في الوقت بدل الضائع لينتزع برشلونة الفوز 2-1 على غريمه التقليدي بعد انتفاضة في "كامب نو" قاطعًا خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الليغا للمرة 27 في تاريخه والأولى خلال أربع سنوات.وأهدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي تقدمه المبكر بهدف المدافع رونالد أراوخو؛ حين حول تمريرة فينيسيوس جونيور العرضية إلى مرماه بالخطأ ليدرك أصحاب الضيافة التعادل قبل الاستراحة عبر سيرجي روبرتو بتسديدة متقنة قريبة المدى.

وبعد فوزه الثالث على التوالي في الكلاسيكو وسع برشلونة المتصدر الفارق إلى 12 نقطة مع ريال حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قبل 12 جولة على نهاية المسابقة.

وبعد المباراة، انضم نجما برشلونة غافي وأليخاندرو بالدي لتدريبات إسبانيا، وكذلك فعل نظراؤهما في مدريد داني كارفاخال وناتشو وداني سيبايوس.

وبحسب برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، تدرب اللاعبون من كل فريق في مجموعات مختلفة وسط توتر شديد محتمل، حيث غضب لاعبو ريال مدريد بشكل خاص من سلوك غافي.

واكتسب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا سمعة طيبة لمثابرته الشجاعة، لكن يعتقد البعض أنه تهور عندما دفع سيبايوس بعيدًا عن الكرة في وقت متأخر من الكلاسيكو.

ووفقًا لمراسل البرنامج الإسباني أدريان سانشيز، فقد اتصل العديد من لاعبي ريال مدريد بكبار نجوم برشلونة للشكوى من غافي، حيث إنهم يشعرون أن لاعبي برشلونة الأكثر خبرة يجب أن يتحدثوا إلى خريج الأكاديمية الشاب بشأن سلوكه.

ويمكن للاعب المراهق أن يلعب إلى جانب سيبايوس في خط الوسط في تشكيلة إسبانيا خلال فترة التوقف الحالية، حيث يبدأ فريق المدير الفني الجديد لويس دي لا فوينتي مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2024 يوم السبت، بمباراة على أرضه ضد النرويج في ملقة.

وبعد ذلك سيسافرون إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في هامبدن بارك، يوم الثلاثاء المقبل.