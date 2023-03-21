انت الان تتابع خبر بـ19 طعنة.. امرأة تقتل زوجة شقيق زوجها في البصرة والسبب غريب! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "في جريمة عجيبة وغريبة، أقدمت امرأة على قتل زوجة شقيق زوجها بـ19 طعنة سكين، في قضاء الدير؛ بدافع الغيرة على زوجها".

وأشار البيان، إلى أن "جميع أفراد العائلة من زوجها وشقيقه ووالد القاتلة حاولوا توجيه الجريمة إلى أحد أبناء عمومتهم؛ لوجود خلاف قديم بينهم، رغم علمهم بأن زوجة ابنهم هي من قامت بالجريمة".



وأضاف، أن "محاولة إخفاء الجريمة باءت بالفشل، إذ تمكنت مكافحة إجرام البصرة من فك خيوطها وكشف أركان الجريمة، والقاء القبض على الجانية ومن ساعدها ومن اخفى الحقيقة عن رجال الشرطة وتسليمهم الى العدالة لينالوا جزائهم".