شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستقبل وفدا طلابيا من إدارة شبين الكوم التعليمية بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، وفد طلابي من إدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة: "يحضر معنا بشرفات المجلس وفد طلابى من مدارس إدارة شبين الكوم التعليمية بالمنوفية بدعوة من النائب هاني مصطفى خضر..نرحب بهم جميعا في مجلس النواب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات، وذلك بحضور الوزير.