شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تؤجل طلب إحاطة عن تطوير "بريد إدكو" لحين حضور المسئولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو المجلس، بشأن عدم تطوير وإنشاء مكاتب البريد بقرى مركز أدكو لتقديم خدمات تليق بالمواطنين وخاصة بقرى قرية 6 أكتوبر، قرية (1)، قرية المعدية، لحين استدعاء مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسكرتير عام محافظة البحيرة.

من جانبه قال محمد عبد الله زين الدين، إن هناك قرى بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، يوجد بها 13 ألف نسمة، ولا يوجد بها مكتب بريد، في حين أن هناك مكاتب بريد تخدم 3 آلاف مواطن، ولا يوجد مكان للعملاء، بسبب عدم التعاون مع الوحدة المحلية.

بدوره قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن أزمات مكاتب بريد إدكو سيتم حلها في القريب العاجل، لافتاً إلى تشكيل لجنة لمعاينة مكاتب البريد بالتنسيق مع النائب محمد زين الدين، للإطلاع على حالة مكاتب البريد على أرض الواقع.