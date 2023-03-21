شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يُطالبون بتوفير دعامات قلب ومفاصل صناعية للمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمواجهة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بعدد من الأدوات الرقابية، مطالبات برلمانية ملحة بتزويد المستشفيات الجامعية بالمستلزمات الطبية اللازمة وفي مقدمتها الدعامات اللازمة لعمليات القلب، وكذا المفاصل الصناعة لاسيما والنقص الشديد، فضلا عن زيادة أسرة العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن ارتفاع بعض السلع كالأرز أو السكر، يستطيع المواطن تحمله، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في سوء أحوال المنشآت المركزية الصحية، مدللا علي أحوال مستشفى العياط. وأضاف "أبو هميلة" أن إيجاد سرير عناية مركزة لمريض في مستشفى القصر العيني حلم ، مما يستوجب نظرة لهؤلاء الفئة من المرض.

من جانبه، شدد النائب أحمد الشناوي، علي الحاجة العاجلة لتوفير الصمامات والدعامات والمفاصل بجميع المستشفيات الجامعية وفي مقدمتها مستشفى جامعة أسيوط، قائلاً : "نحن النواب من تواجه المواطنين في الشارع، و نتلقي الاستغاثات".

أيضا جاءت مطالبة النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، بأهمية توفير أسرة العناية المركزية، وكذا الحضانات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لعمليات القلب والعظام، مشيراً إلي أن جميع مستشفيات محافظة سوهاج تشهد إحلال وتجديد في نفس الوقت الأمر الذي تسبب في التكدس الشديد بالمستشفي الجامعي، ورغم فتح المستشفى الجديد لم يٌجري أي تنظيم لتخفيف الضغط علي المستشفى القديم.

كذلك نوهت النائبة ميرفت عازر، إلي العجز الشديد في المستشفيات للمستلزمات الطبية لاسيما المفاصل والصمامات الأمر الذي يستوجب تلافيه سريعا حفاظا علي أرواح المرضي، متسائلة عن خطة الدولة للاستفادة من أوائل خريجي الماجستير والدكتوراه.

واقترحت البرلمانية، بفتح باب التحويل أمام الطلاب المصريين في جامعة روسيا للعودة والدراسة في الجامعات المصرية، بضوابط بما يسمح بدخول العملة الصعبة من جانب وحماية للأولاد من جانب اخر، لاسيما مع الحرب الروسية الاوكرانية.

ووجهت عازر، الشكر لوزير التعليم العالي للاستجابة السريعة ضد الفساد بغلق أحد الأكاديميات التي تعطي شهادات وهمية، داعية إلي دعم جهود الدولة نحو تشجيع الإبداع والمخترعين بتفعيل نقابة المبدعين لدعم الصناعة والاستفادة من مشاريع كليات الهندسة.

وخلال الجلسة، استنكر النائب رضا غازي، غلق مبنى العزل الجراحي بمستشفى جامعة المنصورة، ووضع "برجولة" محله.

في سياق متصل، تحدث النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، في كلمته عن بعض الأمور المالية بجامعة القاهرة، قائلاً: "هل يعقل أن لها ممتلكات تغطي كافة تكاليف وزارة التعليم، ولا نستفيد، ومنها 54 الف فدان مؤجر المتر فيها بـ11 جنية".

وأشار "عاشور" إلي تعطل مستشفيي "سالم ثابت" الذي تبرع بها أحد الأخوه العرب لصالح جامعه القاهرة، ورغم اكتمال البناء لكنها دون أجهزة ولا تعمل.

من جانبه، شدد النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب بمحافظة الاسكندرية، علي ضرورة إعادة النظر في المخصصات المالية لمستشفيي جامعة الاسكندرية، لاسيما وحاجتها إلي كثير من التحديث والتطوير، وسط ما تعانيه من تعطل أشعه الرنين والمعامل وغيرها.

وأشار "الشريف" إلي أنه من العجيب أن جامعة الاسكندرية التي تضم 21 كلية، ليس من بينهم كلية "دار علوم".