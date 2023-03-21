شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية رشا كليب تواجه وزير التعليم العالى بمشكلات جامعة دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائب رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوضيح موقف الإنشاءات المُعطلة فى جامعة دمنهور، وموقف كلية الطب ومستشفى جامعة دمنهور، وتأخر افتتاح عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات، وذلك بحضور الوزير.

وقالت نائبة التنسيقية، فى كلمتها: "إذا صلحت الجامعة صلح المجتمع، أتكلم عن مشكلات جامعة دمنهور التى تخدم أبناء محافظة البحيرة والمناطق مترامية الأطراف، وحيث مرت الجامعة بفترة عصيبة نتيجة الفساد، مشكلات تحتاج ساعتين للحديث عنها وليس دقيقتين، وأول مشكلة هى مشكلة كلية طب الأسنان وهى كلية منشأة ونسبة التنفيذ 95 %، بتكلفة أكثر من 193 مليون جنيه، لماذا حتى الآن لم يتم افتتاح الكلية وكان المفروض يتم الانتهاء منها منذ سنتين".

وتحدثت النائبة عن إنشاءات كلية طب دمنهور والمستشفى الجامعي البعيدة كل البعد عن المعايير، قائلا: "محتاجين تدارك الأمر حالا".

كما تناولت مشكلة استكمال كلية الفنون التطبيقية بفرع جامعة دمنهور بالنوبارية، والتي تضم 3 وإضافتها للجامعة.