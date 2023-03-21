انت الان تتابع خبر اقالة المستشار المساعد لوزير الدفاع لشؤون البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "في إطار متابعات وزير الدفاع ثابت العباسي ومراقبته لإداء المكلفين بالعمل في عدد من الملفات الخاصة بالوزارة، فقد تم تأشير خلل وملاحظات عديدة بحق المستشار المساعد لوزير الدفاع لشؤون مجلس النواب صلاح السعيدي، وكذلك ورود العديد من الشكاوى من اعضاء مجلس النواب ومن قبل عدد من موظفي وزارة الدفاع والمواطنين مما يعكس الاستغلال السيء للمنصب المكلف به".ووجه الوزير، وفق البيان، "بإقالة صلاح السعيدي، من منصب".

واستغربت الدفاع، من "قيامه بنشر طلب اعفائه بعد علمه بأمر اقالته في محاولة منه لإيهام وتضليل الرأي العام عن اخفاقه بالعمل المناط به".

وأكد البيان، "حرص الوزير على ادارة المؤسسة العسكرية بكل حزم والوقوف بوجه كل من يحاول ان يسيء الى سمعة هذه المؤسسة بالقول او الفعل وان العباسي لن يتوان في اقالة من يثبت تقصيره بالعمل وكذلك احالة الفاسدين للنزاهة والقضاء".

