شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بسرعة توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هناء سرور عضو مجلس النواب، أن هناك نقص في المستلزمات الطبية لافتة إلى أن مستشفى شبين الكوم التعليمى ومستشفى جامعة المنوفية التعليمية تعانى من أزمة نقص المستلزمات الطبية مما أثر على تأخر العمليات الجراحية للمرضى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزير التعليم العالى أيمن عاشور.

فيما قال سليمان وهدان عضو مجلس النواب، أن مستشفى الجامعة ببورسعيد كان حلم لأبناء بورسعيد نفذته الحكومة ومشروع التأمين الصحى الشامل وتم التنفيذ حوالى 70 أو 80% وذلك المستشفى سيخدم محافظة بورسعيد ولكن من المسئول عن تعطيل مستشفى بورسعيد الذى بدأ العمل فيه فى 2015.

أضاف وهدان، أنه حينما يكون لدينا 500 غرفة و500 سرير واستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه معطلة وغير مستغلة حتى الآن.

بدوره قال سامح حبيب عضو مجلس النواب، هل يعقل أن هناك مستشفيات تغلق فى وجه المرضى وسيادة الوزير يسأل عن كل مستشفى جامعى يغلق فى وجه المرضى وهناك عوار قانونى لافتا إلى أن هناك حالات لا تستطيع المستشفيات الحكومية التعامل معها وتستطيع التعامل معها المستشفيات الجامعية مثل حالات القلب وحالات السكتات الدماغية وهناك حالات توفت بسبب غلق المستشفيات أمام وجه المرضى.

واستطرد: "لا يعقل أن يتم غلق مستشفيات جامعية فى وجه المرضى".

بدوره قال علاء جعفر عضو مجلس النواب أن بعض التخصصات فى مستشفى المنوفية الجامعية ينتظر الحالات بسببها عام ونصف كامل كما لفت إلى أن هناك أجهزة أشعة تتوقف عن العمل بسبب مستلزمات ناقصة فتتكف الدولة ملايين بسبب الأجهزة ولا يوجد لديها مستلزمات.

أضاف جعفر: "لك ان تتخيل أن هناك معهد بالكامل به 6 سرائر و3 أجهزة تنفس لدرجة أن المريض يحصل على العلاج الكيماوى يجلس عالكرسى فى الطرقات للحصول على علاجه".

وقال محمد الصمودى عضو مجلس النواب، أن مستشفى جامعة كفر الشيخ يوجد بها قوائم انتظار تتخطى عام كامل وجميع الأجهزة تكاد تكون معطلة وهو الامر الذى أثر على المرضى كما أن هناك نقص كبير فى الأطقم الطبية ونقص كبير فى المستلزمات الطبية.

وأضاف الصمودى أن حملة الماجستير والدكتوراة صدر لهم قرار من مجلس الوزراء لدراسة موقفهم واللجنة برئاسة وزير التعليم العالى والنتيجة فى الآخر لا شيء كما أنه فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فلا توجد آلية لربط التعليم العالى بسوق العمل.

فيما قال محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، أن المستشفيات الجامعية بمحافظة المنيا تعانى بشدة فالعمليات متوقفة بتخصصات الصدر والقلب بمحافظة المنيا حتى الأشعة التى يتم تقديمها فى المستشفيات أصبحت بالفلوس مثلها مثل مراكز الأشعة بالخارج مطالبا بضرورة زيادة أسرة العناية بالمتشفيات الجامعية بمحافظة المنيا.