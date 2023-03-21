شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم ينظم ورشة عمل تنفيذاً لمبادرة ريادة الأعمال لدعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة على مدار يومين حول مفاهيم ريادة الأعمال، وكيفية دعم الصناعة الوطنية داخل الدولة المصرية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وشارك في ورشة العمل عدد كبير من المتخصصين وممثلين عن مبادرات حياة كريمة ومؤسستي ابدأ لتطوير الصناعات المصرية وانطلاق، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تضمنت الورشة في اليوم الاول ثلاث جلسات، الأولى جلسة تقديمية عن مبادرات حياة كريمة والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ وشركة انطلاق، واستعراض لما تم في كل مبادرة على أرض الواقع حتى الآن، وتناقش المشاركون حول المبادرات التي تنفذها الدولة، مؤكدين أن مفهوم الجمهورية الجديدة التي تتبناها القيادة السياسية هو الاستثمار في الإنسان أولاً.

وناقشت الجلسة الثانية الاهتمام بالإعداد والتدريب لرواد الأعمال، وتقديم مقترحات للعمل على تعزيز الفكر الريادي لمختلف الأعمار، وأيضاً التركيز على تعزيز مفهوم الاقتصاد وخاصة الاقتصاد الأخضر، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، وناقش الحضور أوجه تقديم الدعم لرواد الأعمال، ورفع الوعي بمفهوم ريادة الأعمال في المدارس والجامعات، فضلاً عن تنسيق الجهود مع المؤسسات المختلفة وتوسيع نطاق المبادرة من التنفيذ المحلي لتشمل النطاق العالمي.

وناقشت الجلسة الثالثة وضع خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المبادرة التي تتبناها منصة منتدى شباب العالم، لتعزيز دور رواد الأعمال ومناقشة المشروعات المختلفة التي تنفذها المبادرة.

أما باليوم الثاني فقد عقدت ورشة العمل من خلال أربع جلسات، حيث بدأت الجلسة الأولى بوضع خطة عمل للمشاركين من الشركاء الاستراتيجيين والتحدث حول الشركاء المحتملين، بينما ناقشت الجلسة الثانية مراحل وآليات عمل المبادرة ومناقشة النشاطات التي سيتم تنفيذها وتقدير تكلفتها ومدتها الزمنية، بينما تطرقت الجلسة الثالثة إلى تقدير للمخاطر وقياس الأداء، وناقشت الجلسة الرابعة توضيح مهام المشاركين في المبادرة.

شارك في الجلسات، السيدة الدكتورة جهاد عامر مدير العلاقات الحكومية باتحاد الصناعات المصرية، والسيدة بوسي فهمي مسؤول ملف العلاقات الدولية والدول الناطقة بالفرنسية والترجمة الفورية باتحاد الصناعات المصرية، ودكتورة عبير شقير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمكتب القاهرة، والدكتور نزار سامي مدير برنامج النمو الشامل والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة لمياء خيرت منسق الشباب ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، والأستاذ كريم السقا منسق البرنامج الوطني لمشروعات اليونيدو، وسارة صبري مدير برامج بمنظمة العمل الدولية، وهاجر محمد مساعد مدير منظمة العمل الدولية.

ويذكر أن ورشة عمل ريادة الاعمال تعتبر ثالث ورشة تطلقها النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بعد ورشتي عمل دعم الصحة النفسية، وآليات دعم اللاجئين وكيفية دمجهم في المجتمعات، واحتضنت الاكاديمية الوطنية للتدريب جميع جلسات هذه الورش، وبمشاركة شباب البرنامج الرئاسي.

يأتي ذلك تنفيذًا للمبادرات التي أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسي عوضًا عن تنظيم النسخة الخامسة للمنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام ٢٠١٧، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة، يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.