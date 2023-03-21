شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون وزير التعليم العالى بالتصدى لظاهرة هجرة الأطباء للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب، بسرعة افتتاح المستشفى الثلاثى بمحافظة المنيا كما طالب بسرعة توفير الاعتماد اللازم للبدء فى تنفيذ مبنى ب وج بمستشفى المنيا القديم لأنه يحل مشكلة كبيرة جدا تخص المرضى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزير التعليم العالى أيمن عاشور.

كما وجه الشكر لجميع العاملين فى المستشفيات الجامعية بالمنيا متمنيا لهم التوفيق.

فيما قال نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب، أن المواطن يعانى من عدد من المشكلات فى سوهاج منها قوائم الانتظار وانخفاض عدد أسرة العناية المركزة كما أن المواطنين لا يمتلكون المال اللازم للذهاب إلى المستشفيات الخاصة.

أضاف نشأت أنه ينبغى أن تكون هناك رقابة من الوزارة على المستشفيات الجامعية فى سوهاج كما طالب بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وبين وزارة الصحة من أجل خدمة المواطنين.

وقال النائب يونس عبد الرازق أن هناك نقص كبير فى المستلزمات الطبية فمثلا مستشفى كفر الشيخ جهاز رسم العصب معطل منذ عامين كما أن هناك حالات انتظار تتخطى العامى فى مستشفى جامعة كفر الشيخ ومن ثم لابد من التدخل لحل هذه الأزمة.

أضاف عبد الرازق ، أن القبول بالجامعات الخاصة لأولية التقدم وليس للمجموع كما تساءل عن خطة الحكومة لتعيين أوائل الجامعات.

فيما قال حسن المير عضو مجلس النواب أنه ينبغى أن تكون هناك خطة وخطوات فعالة لمواجهة هجرة الأطباء لبعض الدول كما شدد على ضرورة أن تضع الدولة التعليم على رأس أولوياتها كما انه ينبغى العمل على حل مشكلات نقص المستلزمات الطبية .

وأكد أحمد فرغلى أنه من الواضع أن التعليم ليس ضمن أولويات الحكومة بسبب ما يحدث كما تطرق إلى عدم افتتاح مستشفى بورسعيد حتى الآن منوها أن وزارة التخطيط اسم وليس على مسمى خاصة أنه لا يوجد تنسيق وتخطيط بين الوزارات المختلفة.

فيما قال بهاء الدين أبو الحمد عضو مجلس النواب ان هناك نقص فى أعداد هيئة التدريس فى محافظة الاقصر كما أنه لا يوجد تربية رياضية فى الأقصر وهناك خريجين أوائل من 2021 حتى الآن لم يستلموا عملهم.

فيما أكد محمد نجيب خالد نور الدين عضو مجلس النواب، أن هناك عجز كبير فى أجهزة كهرباء القلب جميع مستشفيات الجامعات بمحافظة الدقهلية كما أن هناك مشكة كبيرة تتعلق بهيئة الشراء الموحد فى توفير المستلزمات الطبية التى تحتاجها المستشفيات الجامعية.

وقال محمد هاشم عضو مجلس النواب، أن هناك قوائم انتظار كبيرة فى المستشفيات الجامعية خاصة وأن هناك أطباء مرتبطون بالعمل فى المستشفيات الخاصة ومن ثم فكيف سيتفرغون لعلاج المرضى.

كما وجه اتهاما لوزارة التعليم العالى بالتقاعس عن مواجهة تزوير الشهادات الحصول على الثانوية العامة من دول أخرى منوها أن هناك طلبة تحصل على شهادات ب98% وهى شهادات مزورة من دول أخرى وتأتى لتلحق بكليات الطب فى مصر متسائلا اذا كان الطالب أصلا مزور فكيف سيعالج المرضى.

وقال محمد كمال مرعى أن هناك عجز شديد فى أسرة العناية المركزة والكل يتحدث أن الازمة مرتبطة بالشراء الموحد فهل نترك المرضى حتى تقوم هيئة الشراء الموحد بشراء المستلزمات للمرضى فى مصر.

وأضاف أن هناك شخصية تدعى الدكتور حسام عبد الغفار يتولى منصبين فهل يعقل هذا ؟الأول هو الأمين العام للمستشفيات الجامعية وثانيا يشغل المتحدث الرسمى لوزارة الصحة فهل الأمين العام ينزل ويرى غلق المستشفيات وما يجرى فيها.

فيما قال نبيل عسكر عضو مجلس النواب، أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة أن هناك مستشفى الأورام بجامعة الزقازيق متوقف منذ عام 2008 رغم أنه سيخدم 5 محافظات داعيا وزير التعليم العالى بالنزول إلى محافظة الشرقية ويرى بنفسه مستشفى أورام الشرقية.