شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشجيع السياحة التعليمية وربط طلاب الجامعات بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإنشاء جامعات تكنولوجية فى بعض محافظات الصعيد، كما طالبوا بمعرفة سياسة الحكومة فى ربط طلاب الجامعات بسوق العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات، وذلك بحضور الوزير.

وقالت النائبة رحاب الغول: مركز نجع حمادى قلعة الصناعة، يوجد به مصنع سكر نجع حمادى، وهذه مقومات إنشاء جامعة تكنولوجية وفقا للمعطيات الموجودة، وقانون حوافز الابتكار، والجامعة تبقى حاضنة لكل المعطيات، فوجود الجامعة فى نجع حمادى ستخدم 5 مراكز، وستؤدى إلى زيادة الأيدى العاملة، ولذلك يجب إنشاء جامعة تكنولوجية تخدم نجع حمادى فى ظل وجود كل هذه المصانع".

كما تحدث النائب أحمد عبد السلام قورة، عن ضرورة إنشاء جامعة تكنولوجية فى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

من جانبه، طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بالاهتمام بملف السياحة التعليمية، مشددا على ضرورة التنسيق بين وزراء التعليم، التعليم العالي، والسياحة من أجل تفعيل هذا الملف.

وأشار إلى أن هناك مجهود واضح في الفترة الماضية في ملف التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا: "لمسنا ذلك من خلال زياراتنا الميدانية في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية".

وأكد حسام المندوه، أن هناك تطوير حقيقي يحدث، وهناك أيضا تحديات موجودة، قائلا: دورنا التكاتف لحل هذه التحديات المتراكمة منذ سنوات.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، من خلال تحالفات أكاديمية من خلال الجامعات وبعضها والجامعات والمصنعين، موضحا أن الجدول الزمني يساهم في قياس تحقيق الأهداف.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية ربط البحث العلمي بالتصنيع، قائلا: هذا ما وجدناه أيضا في الزيارات الميدانية للجنة التعليم بالمجلس".

بينما، تحدث النائب طلبة النحال، عن دور الحكومة فى حماية الطلاب المصريين فى روسيا فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "عندنا حوالى 12 ألف طالب وطالبة بيدرسوا فى روسيا، فى ظل الحرب ولادنا فى خطر، ويجب تسهيل عودة أبنائنا فى روسيا خشية على مستقبلهم".

واستعرضت النائبة آيات الحداد طلب مناقشة عامة مقدم منها، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات، وقالت: "مهم رفع الوعي والتثقيف السياسي لشباب الجامعات، أغلبهم مش حاسس بالإنجازات على أرض الواقع، وذلك يحدث عندما يزوروا المشروعات التى تنفذ على أرض الواقع، وسيكون أكبر رد على الشائعات".

بينما، طالبت النائبة ميرال الهريدى، بأهمية وجود شراكة بين التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي فى ربط الطلاب بسوق العمل.

وتحدث النائب هانى مصطفى خضر، عن زيادة نسبة البطالة، وأن هناك خريجين يعملون فى أماكن لا تتناسب مع مؤهلاتهم، متسائلا عن سياسة وزارة التعليم العالي لربط الخريجين بسوق العمل.

كما استعرض "خضر"، طلب إحاطة عن تعيين أوائل الخريجين، وقال إن السبب الرئيسي هو الزيادة السكانية والتضخم، وطالب بإجراء تعديل تشريعي فى قانون الخدمة المدنية لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه.