شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في التهنئة: "تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على فخامتكم بالصحة والعافية، وعلى بلدنا العزيز وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "بهذه المناسبة، نجدد العهد لكم على مواصلة البذل والعطاء لدفع مسيرة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للوطن، ليظل دائماً واحة للأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكيمة".