شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لوزير التعليم العالى: "عايزين ماكينة البحث العلمى تطلع قماش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب أحمد دراج تراجع دور البحث العلمى خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من أهميته في الوقت الراهن للنهوض بالاقتصاد القومى وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والنهوض بالصناعة فى مختلف القطاعات، موضحًا:" للأسف رسائل الماجستير والدكتوراة بتتباع على الأرصفة بالكيلو، ومفيش بحث علمى، والمفروض يبقى اسم وزارة التعليم العالى فقط ، لأن مفيش بحث علمى فى الأساس".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمواجهة وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وتساءل النائب إيهاب منصور، عن خطة الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل والبحث العلمى، قائلا:" هل الوزارة تضع البحث العلمي ككيان له منتج عايزين نشوف قماش للبحث العلمى.

وشددت النائبة إيرين سعيد، على أهمية ربط التعليم العالي بسوق العمل، خاصة وأن هناك بعض التخصصات لا يوجد لها مسميات وظيفية ، مقترحة أن يتم عمل تخصصات فى كلية الصيدلة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمى، متابعة:" البيروقراطية المتبعة فى البحث العلمى نتج عنها هجرة الباحثين للخارج، مشددة على أهمية أن يكون هناك تنسيق كامل بين الوزارة والباحثين لعدم خلق فجوة بينهما ينتج عنها زيادة هجرة الباحثين فى وقت البلد فى أمس الحاجة لجهودهم".

وطالب النائب مكرم رضوان، وضع حلول جذرية لعجز الأٍرة بالمستشفيات الجامعية مع توافر أطباء متخصصين على درجة عالية من الكفاءة، فى الوقت الذى يوجد عدد من الأسرة فى مستشفيات وزارة الصحة ويوجد عجز فى العنصر البشرى وهذا يكون من خلال آلية للعمل.

النائبة أمانى الشعولى، شددت على ضرورة الاهتمام بجامعة الأقصر من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للكليات المختلفة، إضافة إلى البت في قرارات أوائل الخريجين قبل تخريج دفعة جديدة.

وطالب النائب السيد رحمو، بالتنسيق الكامل مع الطلاب المصريين الدارسين فى الخارج خاصة فى الدول التى تشهد أوضاع غير مستقرة، خاصة وأن هناك صعوبة فى إرسال المصروفات لهؤلاء الدارسين، ومن ثم يجب العمل على كيفية التواصل معهم بشكل جيد ودائم واستقبالهم فى حال رغبتهم فى ذلك.

النائب أشرف الشبراوى، طلب هيكلة إدارات جامعة المنصورة، لافتا إلى وجود مبان آيلة للسقوط ولم يتم البت بشأنها حتى الآن.

وطالب النائب محمود نجيب مشعل، استقبال الطلاب المصريين الدارسين فى الخارج فى بعض الجامعات الكائنة فى دول بها بعد الأحداث غير المستقرة.