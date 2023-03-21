شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات برلمانية بسبب تراجع دور البحث العلمى وتنسيق الطلاب المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، زيادة نسبة قبول الطلاب المصريين بالخارج فى الجامعات المصرية، متابعا:" لدينا 15 مليون مصرى فى الخارج يجب العمل على استقطاب أبنائهم الحاصلين على الشهادات العلمية، ومن ثم يجب إعادة النظر فى اشتراطات التنسيق لمنحهم اماكن أكبر فى الكليات لجذبهم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمواجهة وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وطالب النائب عصام ياسين، زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لكليات العلوم بمختلف الجامعات لتلبية احتياجات الطلاب والدارسين من أجهزة مختلف لمساعدة الطلاب على الابتكار ، مشددة على ضرورة زيادة المخصصات المالية للكليات العلمية.

وطالب النائب عاطف المغاورى، تشديد الرقابة على الجامعات الأهلية لضبط منظومة المصروفات بعد زيادتها مؤخرا بصورة كبيرة، وبحث كيفية تنمية الموارد لتلبية احتياجات الجامعات المصرية فيما يخص متطلبات البحث العلمى، وإعادة النظر فى الاختبارات فى الجامعات الحكومية، والتنسيق فيما يخص المصريين الوافدين من الخارج الحاصلين على شهادات علمية مختلف.

وانتقد النائب عبد المنعم إمام، تراجع دور التعليم العالى عن سوق العمل ومواكبة الوسائل التكنولوجية الحديثة العالمية، قائلا:" بعيدين كل البعد عن العالم، الروبوتات تهدد العالم ونحن نعمل بالقواعد والنظم القديمة ولم نحدث مناهجنا لتواكب العالم الخارجى".