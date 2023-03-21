شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون ربط التعليم بسوق العمل.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن جودة التعليم ورؤية الدولة المصرية تركز على التعليم أكثر من الجامعات، لافتة إلى أن هناك سؤال يطرح نفسه :كم عدد الجامعات الأهلية للحصول على الاعتماد المؤسسى؟

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى.

أضافت نائبة التنسيقية، أن الشق الآخر هو المعاهد التعليمية والتى تحتاج إلى باع للحديث عنها كما أنه لم يتقدم أى معهد للاعتماد وجودة التعليم إلا فى تخصصات معينة كما أن الجامعات الدولية لم تحقق فى مصر المطلوب في استقبال الطلاب من الخارج.

كما لفتت نائبة التنسيقية إلى أهمية الربط بين المجتمع الصناعى وبين التعليم موضحة ضرورة العمل على رفع نسبة مشاركة المجتمع الصناعى والبحث العلمى .

بدورها قالت هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك إجراءات معقدة داخل هيئة الشراء الموحد ، لافتة إلى أنه تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة لتوفير صحة جيدة للمصريين موضحة أن جامعة كفر الشيخ يوجد بها مستشفى لا تمتلك سوى سيارتي إسعاف تحتاجان إلى تطوير وصيانة .

أضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أننا فى كفر الشيخ نحتاج إلى عيادة متنقلة نستطيع أن نخدم بها القرى البعيدة وأهالينا داخل المحافظة.

فيما قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب أنه لا يوجد تخطيط واضح بين التعليم العالى وسوق العمل رغم أن دور الوزارة المنوط به هو سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل مستطردا: هناك تخصصات متكررة وسوق العمل يحتاج نوعية معينة من الخريجين.

أضاف عضو مجلس النواب أن هناك مناهج حتى اللحظة لم يتم تطويرها كما أن الإدارة التعليمية تحتاج إعادة نظر كما تساءل أين التخطيط التعليمى المرتبط بالتخطيط الاقتصادى كما لفت إلى أن التعليم العالى بالمحافظات يحتاج إلى الربط بالتعليم ويجب النظر الى ما تحتاجه المحافظات من خريجين ويتم ربطه بالتعليم.

فيما قال مجاهد نصار عضو مجلس النواب، أن الجامعات المصرية أصبحت فى تصنيف منخفض وفقا لمؤشر الجامعات فى العالم ونحتاج إلى حل كثير من المشكلات منها على سبيل المثال عدم وجود تنسيق بين وزارتى التربية والتعليم ، والتعليم العالى.

وأضاف نصار أن هناك فارق فى العملية التعليمية بين التكنولوجيا فى الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية وبعض الجامعات الخاصة بها مصانع داخل الجامعة.