شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: تحية للأم المصرية فى عيدها.. ولدينا بالغربية سيدات يقدمن نموذجا رائعا للتفانى فى رعاية أبنائهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية، بالتهنئة إلى كل أم مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، مؤكدا أن المرأة المصرية لم تتوانى لحظة فى تقديم أغلى ما تملك في سبيل الحفاظ على أمن هذا الوطن وحماية أراضيه، فقدمت عشرات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، حافظوا بدمائهم على مقدرات الوطن وترابه.

وقال "الجندي"، إن الأم المصرية لها مكانة خاصة في المجتمع، وهو ما يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة فى تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء وحرصه على مشاركة الأم المصرية فى عيدها اليوم، وتكريمها، والتأكيد علي دورها في ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن المرأة المصرية دائما ما تبهر العالم بقدرتها على الإنجاز المهني، بالإضافة إلى القيام بدورها في رعاية أبنائها وتحمل مسئولياتهم في كثير من الأحوال حتى تصل بهم إلى بر الأمان.

كما وجه "الجندي"، التحية إلى السيدات بمحافظة الغربية، اللاتي يقدمن أسمي درجات التفاني من أجل رعاية أبنائهم، على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، مشيرا إلى أن المرأة تعمل كتفا بكتف مع الرجل من أجل تلبية احتياجات أبنائها في مشهد من الصعب أن نراه في أي مكان في العالم.

وأكد النائب حازم الجندى، أن مشهد خروج الغارمات اليوم بعفو رئاسي يأتي تتويجا لدور المرأة المصرية في الحفاظ على استقرار أسرتها، ورعاية أبنائها، مؤكدا أن الأم المصرية نموذج من الصعب أن نجد مثله في أى مكان في العالم من حيث التفاني والتضحية، المرأة ليست نصف المجتمع ولكنها أساس المجتمع وصاحبة الفضل في متماسكه واستقراره في مواجهة الأزمات.