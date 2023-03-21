شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بحلول شهر رمضان الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للعالم الاسلامى والشعب المصرى بحلول شهر رمضان الكريم ، داعيا الله أن يعيد علينا هذه الأيام الجليلة وعلى مصرنا الغالية بالخير والنماء والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم: تحتفل مصر والأمة العربية والإسلامية بعد ساعات قليلة، بقـــدوم شهــــر رمضان المبـــــارك، شهــــر الرحمة والمغفــرة، شهر القرآن والعمل الصالح والقرب من الله سبحانه وتعالى.

و تابع قائلا: بهذه المناسبة العزيزة والغالية علينا جميعاً، أتوجه باسمى وباسمكم جميعاً بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بوجه عام، والشعب المصرى بوجه خــــاص، داعياً الله سبحانــــه وتعالـــى أن يتقبل منا جميعا صيامنــــا وصلاتنــــا وقيامنـــا، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة لنا جميعاً.

وأضاف:كما ندعو الله العلى القدير أن يعيد علينا هذه الأيام الجليلة وعلى مصرنا الغالية بالخير والنماء والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.