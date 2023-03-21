شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب تحت قبة" النواب" للحكومة بالتوسع فى الجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مطالبات نيابية شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المُنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمواجهة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بعدد من الأدوات الرقابية، بالتوسع في الجامعات التكنولوجية وتغطية كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، فضلا عن إشكالية عدم تمكن خريجي الثانوية الفنية نظام الـ5 سنوات كليات الهندسة بعد رفع درجات الانتساب إليها، ليتساوي خريجيها بنظام الـ3 سنوات في الاضطرار لدخول الجامعات الهندسية الخاصة.

وشدد اللواء مجدي سيف، عضو مجلس النواب، بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية كافة التخصصات التي يطلبها سوق العمل، وكذا عدم زيادة المصاريف للطلاب الجدد أو القدامى بالجامعات الخاصة.

ودعا "سيف" إلي اتخاذ الاجراءات الفاعلة لتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وكذا زيادة الدعم للارتقاء بالخدمات داخل المستشفيات الجامعية وفي مقدمتها المستشفى الجامعي بمحافظة القليوبية.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة شيرين القشاش، علي أهمية ربط التعليم بسوق العمل، متسائلة في الوقت ذاته عن معايير اختيار الطلاب بالجامعات الخاصة لاسيما وأنه قد يتم القبول بطالب حاصل علي درجة أقل من زميل أخر ويرفض الثاني، كما تساءلت البرلمانية، عما إذا كان يتم اعتماد جودة التعليم في كافة الجامعات الخاصة، والرقابة علي تطبيقها.

وأكد النائب محمد مصطفي كمال، عضو مجلس النواب، علي أهمية توفير الاعتمادات اللازمة للمستشفيات الجامعية بما يمكنها من القيام بدورها، مشيراً إلي أن مستشفي المنيا الجامعي خارج نطاق الخدمة ولا تصلح للعمل نهائيا، حتى أن محافظ المنيا أصيب بوعكة صحية منذ شهرين واحتاج إلي "دعامة" ولم يجد، مضيفا : "ما بالنا بالمواطن البسيط".

وفي سياق متصل، أثار النائب ناصر عطيه، عضو مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، مشكلة عدم تمكن طلاب الثانوي الصناعي نظام الـ(5 سنوات) من الالتحاق بكليات الهندسة بعد رفع حدود الالتحاق بها، ليتساوي مع خرجي نظام الـ(3 سنوات) بالاضطرار إلي دخول الجامعات الخاصة.