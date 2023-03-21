شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مطالبات نيابية عاجلة لـ"التعليم العالى" أبرزها ضوابط لرسوم القبول بالجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المُنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمواجهة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بعدد من الأدوات الرقابية، مُطالبات نيابية لوزير التعليم العالي بوضع ضوابط لرسوم القبول بالجامعات الخاصة لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وكذا استراتيجية واضحة لسياسة القبول بالجامعات فضلا عن توفير المستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه قال النائب عبد الله أحمد، إن التعليم يعد العمود الفقري لنهضة أي دولة، مشددا علي أهمية الدور الرقابي لوزارة التعليم العالي لاسيما مع تفاوت مصاريف الجامعات الخاصة، وارتفاعها بشكل كبير، حيث تُرفع الرسوم وفقا للأهواء علي حد وصفه.

وأشار "أحمد"، إلي إشكالية إقامة جامعة تكنولوجية علي أرض تابعة لجامعة عين شمس بالقناطر الخيرية، مشيراً إلي أنه رغم الموافقة من وزيري التعليم العالي السابق وكذا وزير الزراعة لاسيما وأنها أرض زراعية، إلا أن رئيس جامعة عين شمس يقف حائلا دون التنفيذ.

من جانبه، قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب إن هناك سياسات خاطئة بوزارة التعليم العالي منذ عدة سنوات في سياسة إنشاء بعض الكليات، مشيرًا إلى أن عدد خريجي بعض الكليات النظرية يفوق أعداد خريجي التعليم الفني، وهو الأمر الذي اعتبره إهدار للقوى البشرية ويزيد حجم البطالة.

ويرى "ملك" أن إلغاء تكليف الصيادلة عنوان السياسات غير المنضبطة في وزارة التعليم العالي، الوزير الذي أعطى موافقات إنشاء كليات صيادلة جديدة هو نفس الوزير الذي ألغى التكليف.

وشدد مجدي ملك، علي ضرورة تدخل الوزارة لحل مشكلة خريجي الصيدلة في 6 جامعات وبورسعيد والمنوفية والفيوم وبدر وحورس لا تعترف بها في دول عربية وأفريقية، فضلا عن ضرورة حل مشكلة عدم توافر المستلزمات في المستشفيات الجامعية، وقال "نتمنى حل مشكلات التنسيق وتقليل الاغتراب مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي وضوابط لرسوم القبول في الجامعات الخاصة".

كما طالب "ملك" بنسبة واضحة في الجامعات الخاصة لأبناء الشهداء والأيتام و تكافل وكرامة من المتفوقين وتكون الوزارة المسؤولة عن تحديد النسبة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في مرتبات هيئة التدريس في الجامعات.

واختتم موجهًا حديثه لوزير التعليم العالي، أيمن عاشور بقوله : "نتمنى حلول عملية وليس كلامية نفسنا سيادتك تنجح لأنه نجاح الدولة المصرية، والتعليم العالي عليه دور كبير في التنمية الاقتصادية".

في السياق ذاته، وجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للجامعات الخاصة بسبب المبالغة في المصروفات، قائلا: تحولت إلي بيزنس وليس الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار النائب إلى أن الجامعات الخاصة لا رقيب عليها، قائلا: هل يعقل أن يتم دفع 5 آلاف جنيه رسوم تسجيل فقط ويكون المطالب منتظر القبول من عدمه؟".

وفي سياق مختلف طالب عضو مجلس النواب، بحل أزمة حملة الماجستير والدكتوراه، وتنفيذ الوعود الخاصة بهم في التعيين، مشدداً علي ضرورة أن يكون هناك ضوابط في تعيين المعيدين بالجامعات المختلفة، لاسيما في ظل وجود شكاوى عديدة في هذا الشأن.

وطالب محمد عبد الحكيم أبو زيد، بضرورة العمل على استكمال الأعمال بالمستشفى الجامعي بمحافظة المنيا، لاسيما وأنها في حاجة لكثير من الإمكانيات، مشيراً إلي أن هناك إشكالية كبيرة في قوائم الانتظار بمستشفى المنيا الجامعي، قائلا: "فيه ناس بتموت قبل ما ييجي دورها".