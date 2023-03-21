شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي يقرر عودة استراحات الصحفيين فى جميع أدوار النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الكاتب الصحفى خالد البلشي ، نقيب الصحفيين ، عودة المقاعد المخصصة لاستراحات الصحفيين فى جميع أدوار النقابة، مطالبا مدير عام النقابة بإنهاء أزمة اختفاء الكراسى وإعادتها إلى مكانها .

وجاء ذلك خلال أول اجتماع لنقيب الصحفيين بموظفى النقابى صباح اليوم الثلاثاء، ومن جانبهم وجه جميع الموظفين بالجهاز الإداري للنقابة التهنئة لنقيب الصحفيين، معبرين عن شكرهم لمناقشة طلباتهم .

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023، أعلنت فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتًا مقابل 2211 صوتًا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.