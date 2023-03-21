شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إحاطة "النواب" فى مواجهة وزير التعليم العالى وتساؤلات حول الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حمدى خطاب عضو مجلس النواب، أن محافظة البحيرة كبيرة من حيث الكثافة السكانية، وللأسف فى جامعة دمنهور، لا يوجد كلية طب بسرعة إنهاء المستشفى الجامعى وهناك محافظات فى عدد السكان وبها مستشفيات جامعية كما أننا نحتاج كلية للعلاج الطبيعى وكلية للحاسبات كما أن المصاعد معطلة فى كلية التمريض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى.

كما لفت النائب إلى أهمية ربط البحث العلمى والإنتاج العلمى بالتعليم مقترحا ان يكون هناك وحدة للبحث العلمى فى كل مصنع ويتم ربطه بالكليات والمعاهد، كما أشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لاعفاء ذوى الهمم من الرسوم للماجستير والدكتوراة وهذا تواكبا مع توجيهات الرئيس بشأن ذوى الهمم فمثلا ليس معقولا أن يتم اعفاء الطلاب من ذوى الهمم من رسوم الدراسة ولا يتم اعفاءهم أيضا من رسوم الدكتوراة والماجستير لتشجيعهم.

كما أشار إلى ما وصفه بإجبار الطلاب على شراء الكتاب الجامعى وهناك تحايل فمثلا الكتاب يوجد به شيت ومن ثم يجبر الطالب على شراء الكتاب الجامعى حتى يستطيع دخول الامتحان.

فيما قال محمود الشامى عضو مجلس النواب، ان هناك ارتياح كبير فى التغيير الذى حدث بوجود وزير جديد للتعليم العالى فى مصر كما أشار إلى أن الجامعات الأهلية تكلفت 40 مليار جنيه وهو مشروع ممتاز تم انشائه لتطوير التعليم العالى.

أضاف أنه ينبغى التوسع فى الجامعات الأهلية نظرا لزيادة الكثافة السكانية العالية فعلى سبيل المثال مدينة المحلة بها كثافة سكانية عالية ومن ثم تحتاج جامعة أهلية لافتا إلى أهمية العمل على توفير احتياجات السكان من التعليم.

وقالت ألفت المزلاوى عضو مجلس النواب، أن الجامعات الخاصة بلا ضابط ولا راقب فمثلا ملء الأبليكشن فقط قيمته 5 آلاف جنيها كما أن المنح تكون لأصحاب المحاسيب والواسطة فمثلا لا يوجد طالب من سوهاج حصل على منحة من الجامعات الخاصة

أضافت المزلاوى أن هناك هجرة للأطباء وهناك مشكلة فى الأطباء متساءلة لماذا الإصرار على المجاميع العالية لدخول هذه الجامعات رغم أن هناك مشكلة فى هذه المهنة؟