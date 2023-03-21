انت الان تتابع خبر مجدداً.. الليرة اللبنانية تسجل انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، تراوح سعر صرف الدولار تراوح بين 140 ألف و143 ألف ليرة للبيع، 139 ألف ليرة و142 ألف ليرة للشراء.

يذكر أن سعر الصرف الرسمي في البلاد كان منذ عام 1997 وحتى فبراير الماضي 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة أعلن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة للدولار.

إلا أن هذه الخطوة لم تساعد الليرة على الثبات، واستمرت بالانهيار لتسجل الأسبوع الماضي ولأول مرة في تاريخ البلاد الحديث 100 ألف ليرة للدولار.