انت الان تتابع خبر بينهم التعاون النيابي.. العراق والاردن يبحثان جملة ملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوفد النيابي العراقي، برئاسة محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، التقى برئيس مجلس النواب الأردني احمد الصفدي".

وبحسب البيان، أكد المندلاوي ان "سياسة العراق الحالية تحرص على إقامة علاقات طيبة ومتينة مع محيطه الاقليمي والدولي ، والانفتاح على الدول العربية التي يرتبط معها بعلاقات تأريخيه واجتماعية وثقافية، مبيناً ان "للأردن مكانة خاصة في قلوب العراقيين لوقوفها إلى جانبهم في الظروف الصعبة والتي كان اخرها فترة الحرب على الإرهاب".



وجرى خلال اللقاء التأكيد على "توثيق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وتفعيل دور لجنة الصداقة العراقية- الأردنية النيابية، والعمل على تبادل الخبرات على المستوى التشريعي، والزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين"، بحسب البيان.