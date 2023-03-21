شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحدد 3 قواعد لإدارة الجلسة الرقابية لوزير التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، ثلاث قواعد لإدارة الجلسة الرقابية اليوم، الثلاثاء، والتى تشهد مواجهة برلمانية مع الدكتور أيمن شوقى وزير التعليم العالى بنحو 108 طلبات إحاطة و19 سؤالا و12 طلب مناقشة، وجاءت القواعد كالتالى..

1- مدة حديث العضو دقيقتين ومدة حديث لكل من ممثلى الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان 3 دقائق.

2- يتحدث النواب فى البند ا والذى يتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات وبعدها يتولى الوزير الرد.

ثم يتحدث النواب فى طلبات الاحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة الواردة فى البند2 والذى يدور حول ما تعانية المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية مما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية ثم يقوم الوزير بالرد

ويتحدث النواب فى البند 3 والتى تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، وتعديل مسمي الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويرثم يقوم الوزير بالرد رد الوزير ثم واخيرا يتحدث النواب فى البنود من 4 الى 6 ث سؤلان وطلب مناقشة عامة عن تعظيم دور الجامعات في خدمة المجتمع وعمل قوافل طبيةو فشل إدارة البعثات بالوزارة عن الاهتمام بطلابنا الدارسين بالخارج لاستكمال دراستهم وتأجيل الامتحانات العملي لكلية التربية الرياضية، وعدم تغيير مجالس الأمناء بالجامعات منذ 40 عام حتي أصبحت غير ملائمة للتطور التكنولوجي في التعليم مما أدي الى غياب مشروعها التوجيهي والتعليم و تدني أجور العمالة اليومية بالجامعات ثم يقوم الوزير بالرد خلال مدة 15 دقيقة

3-عدم السماح بالخروج عن الأدوات الرقابية والا سوف يغلق المكبر الصوت مشددا على ضرورة الالتزام