انت الان تتابع خبر اعتقال 14 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم شرطة العزيزية التابعة لقيادة شرطة واسط ومن خلال الممارسات الأمنية التي تجريها في جميع مناطق القضاء تمكنت من إلقاء القبض على ١٤ متهماً وفق أحكام المواد (٣٨٦ و٤١٣ و٢٣٨ و٢٢ تنفيذ) من قانون العقوبات العراقي".وأشارت الى ان "المتهمين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".