انت الان تتابع خبر ويل سميث يرقص على أغنية "ايه اليوم الحلو ده" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الفيديو، يظهر سعد وهو يقدم أغنيته الشهيرة "إيه اليوم الحلو دا" وإلى جانبه يتمايل ويل سميث مقلدًا حركاته، بعدها يعلو صوت أحمد سعد لتزداد الحماسة أكثر فأكثر، ولاحقا يقفز الممثل العالمي على قدميه عاليًا متفاعلًا مع الأغنية الحماسية.

وشارك سعد عبر حسابه في إنستغرام صورة تجمعه بويل سميث، أرفقها بتعليق: "ايه ويل سميث الحلو ده"، حيث جاء تواجد الفنان المصري في السعودية لإحياء حفل فورميلا 1 في جدة، إذ يعتبر المطرب العربي الوحيد المشارك بالحفل.



يشار إلى أن سميث زار مدينة العلا الواقعة في شمالي المملكة العربية السعودية في رحلة استكشافية لطبيعتها الأثرية، ولحضور فعاليات ختام كأس العلا للهجن كدعم لصديقه المنتج الموسيقي "سويز بيتز" باعتباره أول أمريكي يمتلك فريقا لسباق الهجن في المملكة العربية السعودية.

كما زار سميث العديد من المواقع الأثرية من بينها موقع الحجر، ومعرض "شهرة: ‎آندي_وارهول" الذي تحتضنه قاعة مرايا، كما استمتع برحلة استكشافية ليشهد عراقة الأبنية الأثرية والعمارة الحديثة.

والتقط سميث الصور مع محبيه ومعجبيه خلال تواجده في القرية التراثية، واستمتع بارتشاف كوب من القهوة السعودية رفقة صديقه سويز بيتز.