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السوداني برئاسة وفد رسمي يغادر البلاد متوجهاً الى تركيا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لمقرر مجلس النواب، النائب غريب عسكر، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاخير غادر برفقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بعلى راس وفد رسمي بزيارة رسمية الى تركيا".

وأضاف، أن "الزيارة ستستغرق يومين لبحث ملفات مهمة تخص العلاقات العراقية والتركية، وتوسع آفاق التعاون الثنائي البناء بين البلدين الصديقين ليشمل مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين الجارين في التقدم والازدهار".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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