انت الان تتابع خبر السوداني برئاسة وفد رسمي يغادر البلاد متوجهاً الى تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لمقرر مجلس النواب، النائب غريب عسكر، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاخير غادر برفقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بعلى راس وفد رسمي بزيارة رسمية الى تركيا".

وأضاف، أن "الزيارة ستستغرق يومين لبحث ملفات مهمة تخص العلاقات العراقية والتركية، وتوسع آفاق التعاون الثنائي البناء بين البلدين الصديقين ليشمل مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين الجارين في التقدم والازدهار".

