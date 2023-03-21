انت الان تتابع خبر كشف ملابسات جريمة قتل طفل والقبض على الجاني في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بجهد امني واستخباري امتاز بالسرعة والدقة، وبعد ورود إخبار من احد المواطنين بفقدان ابنه وتقديم شكوى على احد الأشخاص المشتبه به والذي كان برفقته مسبقاً، تمكّنت قوة مشتركة من اللواء العشرون الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، ومن خلال القيام بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة، من كشف ملابسات اختفاء الطفل والقاء القبض على الجاني".وأضافت: "بعد اعتراف الجاني الاول تبين انه قام بقتله ودفن الجثة في إحدى الفضاءات المتروكة بمنطقة (الحسينية)".

واتم البيان: "جرى تسليم الجاني الى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".