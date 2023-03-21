شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية فقد أدانت الدولة أيضا استخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم حدودا من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت رفض دولة الإمارات لخطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، منوهة بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.