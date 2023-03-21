«تطور خطير ينذر بكارثة» .. مقاتلة روسية تعترض «قاذفات الجيش الأمريكي المدمرة»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، اعتراض مقاتلة من طراز "سو-35" لقاذفتين أمريكيتين من طراز "بي-52" كانتا تحلقان فوق بحر البلطيق قبل أن تنتهكا الحدود الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، إنه "رصدت رادارات قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية في 20 مارس 2023، هدفين جويين يحلقان فوق بحر البلطيق باتجاه الحدود الدولية لروسيا الاتحادية، وتبين أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز بي-52 تابعتان للقوات الجوية الأميركية".

الدفع بمقاتلة روسية من طراز "سو35"

وأضافت الدفاع الروسية بحسب البيان، أنه تم الدفع بمقاتلة روسية من طراز "سو35" من أجل منع القاذفتين الاستراتيجيتين من انتهاك الحدود الروسية.

وأشارت الدفاع الروسية وفق البيان أإلى أن المقاتلة الروسية عادت إلى قاعدتها الجوية بعد ابتعاد القاذفتين الاستراتيجيتين الأميركيتين عن الحدود الروسية.

قاذفة قنابل إستراتيجية بعيدة المدى

بي-52 ستراتوفورتريس هي قاذفة قنابل إستراتيجية بعيدة المدى ذات ثماني محركات. تستخدم هذه القاذفة في سلاح الجو الأمريكي منذ العام 1954، وقد حلت هذه القاذفة محل القاذفتين كونفير بي-36 وبي-47. بُنيت في فترة الحرب الباردة حيث كان الردع النووي مطلوباً، وتمتلك هذه القاذفة القدرة على حمل وإلقاء 32,000 كيلوغرام من القنابل.