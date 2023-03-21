شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تفتح اليوم ملف الكبارى المتهالكة على المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد احمد فايد، بشأن تلف المحاصيل الزراعية في مساحة 400 فدان تابعة لوزارة الزراعة بالغربية بسبب الإهمال والفساد.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن تهالك الجسور الواقعة على المصرف الممتد بطول طريق الابرقجي بمركز الرحمانية محافظة البحيرة، وطلب مقدم من النائبة رقية الهلالي، بشأن عدم القيام بإحلال وتجديد الكباري المتهالكة الواقعة على المجاري المائية بمركز ومدينة المنشاة محافظة سوهاج وتوقف أعمال الصيانة الدورية اللازمة للترع وعدم تأهيلها.

وتختتم اجتماعاتها بمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب حامد جلال جهجة، بشأن إحلال وتجديد وصيانة الصرف الزراعي المغطى بجميع الأراضي الزراعية بقرى مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية.

جدير بالذكر أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأخير، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي ناجى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ارتفاع قيمة تذاكر دخول حديقة النيل إلى 40 جنيها - بمركز ومدينة منشأة القناطر محافظة الجيزة،وأوصت باستكمال مناقشة الموضوع فى اجتماع مقبل وموافاة اللجنة ببيان أسعار التذاكر قبل وبعد التخفيض ودراسة امكانية تخفيض الأسعار لأهالي منشية القناطر خاصة أنها المتنفس الوحيد للأهالي فيها.