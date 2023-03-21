الحكيم يوجه دعوة بشأن التمييز العنصري.. "آفة تبث سمومها"

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، دعوة بشأن التمييز العنصري، فيما اشار الى انها "آفة تبث سمومها".



وذكر مكتب الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري مناسبة لتوجيه دعوة إلى الأنظمة والفعاليات الدينية والأكاديمية للعمل على مواجهة هذه الآفة التي ما فتئت تبث سمومها في المؤسسات والهياكل الاجتماعية ومناحي الحياة اليومية في كل مجتمع وتشكل عاملا حاسما في استمرار عدم المساواة".